Врач Мясников предложил отказаться от лечения COVID-19

Коронавирус в 90% случаев — это уже обычное острое респираторное заболевание (ОРЗ). Соответствующим заявлением поделился врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников заявил, что COVID-19, как и все ОРЗ, проходит сам. По словам телеведущего, больному просто необходимо набраться терпения и выключить телевизор, чтобы не поддаваться панике. Врач добавил, что оставшиеся 10% вариантов вирусной пневмонии являются «другой историей». Однако большинству людей будет достаточно подождать, пока недуг пройдет, подчеркнул медик.

Телеведущий также заявил, что к нему обращаются жертвы самолечения, у которых недуг протекал в легкой форме, а благодаря знакомым они получали сильный кроверазжижающий препарат. В таком лечении COVID-19 нет смысла при ОРЗ, добавил медик. Эти люди наслушались про «цитокиновый штор» и тромбозы, ничего не понимая, и начали ставить собственное здоровье под угрозу, добавил Мясников.





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