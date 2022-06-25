Врач Мясников назвал варенье «пережитком прошлого»

Известный врач и телеведущий Александр Мясников поделился мнением о пользе варенья и компотов в эфире своей программы на телеканале «Россия-1».
Медик подчеркнул, что в протертых ягодах и варенье содержится одинаковое количество сахара. Причем последнюю разновидность консервов он назвал «пережитком прошлого».
«Когда мы говорим о бабушках, прабабушках, которые пили целыми днями чай с вареньем, то тогда был другой образ питания. Тогда не было пищевой промышленности. Поэтому был другой рацион, не было никаких трансжиров и так далее, поэтому тогда это было безвредно и вкусно», — приводит слова Мясникова портал «Смотрим».
Врач также посоветовал замораживать ягоды, а не сушить их. Этот метод позволит сохранить в плодах полезные микроэлементы и витамины.
Летние заготовки в виде варенья и компотов рекомендуется хранить не более восьми месяцев. По истечении этого срока их следует выбрасывать. В подобных консервах также может быть ботулизм, убежден медик.