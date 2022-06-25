Врач Мясников назвал варенье «пережитком прошлого»

«Когда мы говорим о бабушках, прабабушках, которые пили целыми днями чай с вареньем, то тогда был другой образ питания. Тогда не было пищевой промышленности. Поэтому был другой рацион, не было никаких трансжиров и так далее, поэтому тогда это было безвредно и вкусно», — приводит слова Мясникова портал «Смотрим».