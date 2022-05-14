Врач Мясников назвал твердые лимфатические узлы симптомом рака

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Воспаление и отвердение лимфоузлов в разных частях тела может сообщить о развитии онкологического заболевания. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Лимфоузлы, расположенные в разных частях тела, производят лимфоциты — клетки иммунитета, защищающие организм от болезней. Воспаление и увеличение лимфоузлов является признаком наличия какого-либо заболевания, напомнил медик в программе «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1».
«Он должен быть мягким и подвижным. Узел должен кататься пальчиками и быть практически безболезненным. Если он большой, твердый и если он спаен — это может быть проблемой», — подчеркнул Александр Мясников.
Болезненное увеличение лимфоузла свидетельствует о появлении в организме инфекции. Если узел твердый, но не болит, добавил врач, это является тревожным симптомом возможного развития онкологического заболевания.