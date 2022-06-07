Врач Мясников назвал появление ревматизма следствием перенесенной стрептококковой ангины

Одними из наиболее опасных последствий перенесенной на ногах ангины могут быть осложнения на сердце и сосуды, рассказал врач-терапевт Виктор Лишин. По его словам, такое происходит, когда иммунная система не справляется с вирусом в крови, передает «Вечерняя Москва».