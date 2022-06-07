Врач Мясников назвал появление ревматизма следствием перенесенной стрептококковой ангины

Последствием стрептококковой ангины может стать развитие ревматизма. Об этом заявил врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, острая ревматическая лихорадка или ревматизм негативно воздействует на сердечную мышцу, почки и суставы, а в некоторых случаях может приводить к смерти пациента. Не допустить самых тяжелых последствий болезни поможет использование антибиотиков.
«Ежегодно регистрируется около полумиллиона новых случаев ревматизма, ежегодно 270 тысяч человек умирают от этой болезни», — рассказал Александр Мясников в эфире телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1».
Одними из наиболее опасных последствий перенесенной на ногах ангины могут быть осложнения на сердце и сосуды, рассказал врач-терапевт Виктор Лишин. По его словам, такое происходит, когда иммунная система не справляется с вирусом в крови, передает «Вечерняя Москва».
Кроме того, риск инфаркта увеличивают грипп, коронавирус, аденовирусная, риновирусная и респираторно-синцитиальная инфекции. Об этом рассказала телеканалу «360» врач-пульмонолог и терапевт Светлана Божко.