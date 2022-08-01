Врач Майтесян заявила, что болезни и генетика могут мешать похудению

Неудачи в борьбе с лишним весом могут быть следствием разных заболеваний или даже генетической предрасположенности. Об этом рассказала пластический хирург Лусине Майтесян.
По ее словам, люди, у которых жировые отложения на боках и подбородке начинают накапливаться с детства, физически не смогут справиться с ними при помощи спорта или диет. Кроме того, мешать успешному похудению могут болезни эндокринной и мочеполовой систем.
«Речь идет не только о людях, которые страдают от заболевания ЖКТ, гормональных сбоев, заболеваний щитовидной железы, депрессий, но и о тех, кто уже справился с недугом», — отметила Лусине Майтесян в беседе с «Лентой.ру».
В том случае, если человек самостоятельно сбросил несколько десятков килограммов, красивой фигуры добиться помогает обычно только пластический хирург. Дело в том, что после быстрого избавления от лишнего веса остаются складки кожи, убрать которые своими силами невозможно.