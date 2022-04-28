Врач Малышева заявила, что отказ от соли поможет похудеть

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Соленая пища препятствует процессу похудения. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева.
Медик отметила, что снизить вес помогут физические нагрузки, а также отказ от соли. Исключение соленой пищи из рациона может снизить артериальное давление.
«Только простая отмена соли в любом ее виде снижает давление на десять миллиметров ртутного столба», — пояснила Малышева в эфире Первого канала.
При этом быстрое похудение может представлять опасность для здоровья, утверждает врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.
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