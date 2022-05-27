Врач Малышева посоветовала ограничить употребление мяса для снижения уровня холестерина

«Если у вас повышен холестерин, это значит, что в ваших сосудах могут быть бляшки. И вы находитесь в высокой группе риска по развитию инфаркта миокарда, инсульта и других сосудистых катастроф», — рассказала Елена Малышева в своем Telegram-канале.