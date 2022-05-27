Врач Малышева посоветовала ограничить употребление мяса для снижения уровня холестерина

Снизить уровень холестерина в организме поможет уменьшение потребления мяса и животных жиров. Об этом рассказала врач-терапевт, ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева.
«Если у вас повышен холестерин, это значит, что в ваших сосудах могут быть бляшки. И вы находитесь в высокой группе риска по развитию инфаркта миокарда, инсульта и других сосудистых катастроф», — рассказала Елена Малышева в своем Telegram-канале.
По ее словам, самостоятельно снизить уровень холестерина можно не более чем на 15-20%. Для этого специалисты рекомендуют следить за правильностью рациона и заниматься спортом.
Медик отметила, что если физические нагрузки и диета не помогли снизить холестерин до нормы, нужно по рекомендации врача начать принимать специальные препараты — статины. Они помогут блокировать выработку «лишнего» холестерина в печени.