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Врач Малышева посоветовала ограничить употребление мяса для снижения уровня холестерина

Врач Малышева посоветовала ограничить употребление мяса для снижения уровня холестерина
pixabay.com

Снизить уровень холестерина в организме поможет уменьшение потребления мяса и животных жиров. Об этом рассказала врач-терапевт, ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева.

«Если у вас повышен холестерин, это значит, что в ваших сосудах могут быть бляшки. И вы находитесь в высокой группе риска по развитию инфаркта миокарда, инсульта и других сосудистых катастроф», — рассказала Елена Малышева в своем Telegram-канале.

По ее словам, самостоятельно снизить уровень холестерина можно не более чем на 15-20%. Для этого специалисты рекомендуют следить за правильностью рациона и заниматься спортом.

Медик отметила, что если физические нагрузки и диета не помогли снизить холестерин до нормы, нужно по рекомендации врача начать принимать специальные препараты — статины. Они помогут блокировать выработку «лишнего» холестерина в печени.

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RusNewsToday24
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