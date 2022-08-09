Врач Малышев призвал россиян ревакцинироваться от COVID-19 и соблюдать социальную дистанцию

Врач-инфекционист Николай Малышев напомнил россиянам о важности противоэпидемических мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
По его словам, в преддверии осеннего сезона необходимо ревакцинироваться против COVID-19. Также стоит по-прежнему соблюдать социальную дистанцию.
«Раньше только это было обязательно, а сейчас добровольно — лучше соблюдать», — подчеркнул медик в беседе с RT.
Кроме того, специалист заявил о важности ношения масок и использования антисептика. Также в этот период особенно осторожными следует быть людям старше 80 лет, а также тем, кто страдает аутоиммунными заболеваниями.