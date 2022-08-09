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Врач Малышев призвал россиян ревакцинироваться от COVID-19 и соблюдать социальную дистанцию

Врач Малышев призвал россиян ревакцинироваться от COVID-19 и соблюдать социальную дистанцию
pxhere.com

Врач-инфекционист Николай Малышев напомнил россиянам о важности противоэпидемических мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

По его словам, в преддверии осеннего сезона необходимо ревакцинироваться против COVID-19. Также стоит по-прежнему соблюдать социальную дистанцию.

«Раньше только это было обязательно, а сейчас добровольно — лучше соблюдать», — подчеркнул медик в беседе с RT.

Кроме того, специалист заявил о важности ношения масок и использования антисептика. Также в этот период особенно осторожными следует быть людям старше 80 лет, а также тем, кто страдает аутоиммунными заболеваниями.

вакцинация коронавирус пандемия социальная дистанция
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