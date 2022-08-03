Врач Малиновская заявила, что резкий отказ от занятий спортом может привести к депрессии

Регулярные занятия спортом положительно влияют на состояние здоровья. Однако при резком отказе от физических нагрузок человек может заработать депрессию, сообщила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская.
Во время тренировок организм начинает адаптироваться к нагрузкам, что делает его более выносливым. Кроме того, в некоторых случаях от спорта может появиться настоящая зависимость.
«Человек, привыкший к регулярным тренировкам, во время вынужденной отмены физических нагрузок чувствует себя подавленно, и даже может впасть в депрессию», — цитирует слова медика Общественная Служба Новостей.
Резкий отказ от спорта может быть обусловлен травмой или болезнью. Известны случаи, когда это провоцировало набор лишнего веса.