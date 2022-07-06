Новости01

Врач Малиновская перечислила болезни, которые пришли в Россию на смену COVID-19

Врач Малиновская перечислила болезни, которые пришли в Россию на смену COVID-19
pxhere.com

Распространение коронавирусной инфекции в России заметно сократилось, но на смену пришли другие болезни. Врач-инфекционист Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская перечислила недуги, которые сейчас одолевают граждан.

После пандемии COVID-19 иммунитет людей значительно ослаб. Обострились хронические заболевания, отметила врач.

«Вирус внес дисбаланс и в иммунитет, спровоцировал или проявил скрытые заболевания, а вегето-сосудистые проблемы переросли в депрессии и психозы», — передает слова Малиновской Общественная Служба Новостей.

Россияне чаше всего сейчас болеют ангинами, аллергиями, гайморитами и ротавирусными инфекциями. Инфекционист предупредила, что этим летом может возникнуть обострение гепатита и кишечных инфекций.

COVID-19 болезни россиян коронавирус
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.