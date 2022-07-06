Врач Малиновская перечислила болезни, которые пришли в Россию на смену COVID-19

Распространение коронавирусной инфекции в России заметно сократилось, но на смену пришли другие болезни. Врач-инфекционист Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская перечислила недуги, которые сейчас одолевают граждан.
После пандемии COVID-19 иммунитет людей значительно ослаб. Обострились хронические заболевания, отметила врач.
«Вирус внес дисбаланс и в иммунитет, спровоцировал или проявил скрытые заболевания, а вегето-сосудистые проблемы переросли в депрессии и психозы», — передает слова Малиновской Общественная Служба Новостей.
Россияне чаше всего сейчас болеют ангинами, аллергиями, гайморитами и ротавирусными инфекциями. Инфекционист предупредила, что этим летом может возникнуть обострение гепатита и кишечных инфекций.