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Врач Лопатина посоветовала страдающим гастритом исключить из рациона кофе и орехи

Врач Лопатина посоветовала страдающим гастритом исключить из рациона кофе и орехи
pxhere.com

Употребление кофе, орехов и цитрусовых может усилить боль при гастрите и обострить симптомы болезни.

Также страдающим этим недугом лучше исключить из рациона красный перец, лук, майонез и шоколад. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина.

«Но далеко не у каждого человека эти или другие продукты будут провоцировать обострение симптомов. Продукты могут быть вообще ни при чем, и симптомы возникнут при стрессовых ситуациях», — добавила медик в беседе с изданием «Доктор Питер».

По ее словам, все нарушения в работе ЖКТ делятся на органические и функциональные. Язвы и гастриты относятся к первому, а диспепсия — ко второму. Однако стресс способен влиять и на те, и на другие поражения, резюмировала Лопатина.

гастрит кофе цитрусовые
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