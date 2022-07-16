Врач Лопатина посоветовала страдающим гастритом исключить из рациона кофе и орехи

Употребление кофе, орехов и цитрусовых может усилить боль при гастрите и обострить симптомы болезни.
Также страдающим этим недугом лучше исключить из рациона красный перец, лук, майонез и шоколад. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина.
«Но далеко не у каждого человека эти или другие продукты будут провоцировать обострение симптомов. Продукты могут быть вообще ни при чем, и симптомы возникнут при стрессовых ситуациях», — добавила медик в беседе с изданием «Доктор Питер».
По ее словам, все нарушения в работе ЖКТ делятся на органические и функциональные. Язвы и гастриты относятся к первому, а диспепсия — ко второму. Однако стресс способен влиять и на те, и на другие поражения, резюмировала Лопатина.