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    Врач Ларионова назвала слабость в ногах признаком инсульта и опухоли мозга

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Врач Ларионова назвала слабость в ногах признаком инсульта и опухоли мозга

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    pexels.com

    Слабость в ногах может указывать на ряд опасных недугов, в числе которых инсульт и опухоль мозга. Об этом сообщила врач-невролог, алголог Ольга Ларионова.

    По словам специалиста, в некоторых случаях слабость в ногах может быть связана не только с переутомлением и стрессом. Это один из распространенных симптомов приближающегося инсульта, который нередко сопровождается онемением одной половины тела, нарушением речи или равновесия, асимметрией лица и другими сопутствующими проявлениями, сообщает «Доктор Питер».

    Наряду с этим слабость в ногах может сигнализировать об опухолях головного и спинного мозга. Обычно для больного характерны и другие признаки, например, нарушение походки, шаткость, эпилептические припадки.

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