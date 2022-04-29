Врач Ларионова назвала слабость в ногах признаком инсульта и опухоли мозга

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Слабость в ногах может указывать на ряд опасных недугов, в числе которых инсульт и опухоль мозга. Об этом сообщила врач-невролог, алголог Ольга Ларионова.
По словам специалиста, в некоторых случаях слабость в ногах может быть связана не только с переутомлением и стрессом. Это один из распространенных симптомов приближающегося инсульта, который нередко сопровождается онемением одной половины тела, нарушением речи или равновесия, асимметрией лица и другими сопутствующими проявлениями, сообщает «Доктор Питер».
Наряду с этим слабость в ногах может сигнализировать об опухолях головного и спинного мозга. Обычно для больного характерны и другие признаки, например, нарушение походки, шаткость, эпилептические припадки.
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