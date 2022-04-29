Врач Ларионова назвала слабость в ногах признаком инсульта и опухоли мозга

По словам специалиста, в некоторых случаях слабость в ногах может быть связана не только с переутомлением и стрессом. Это один из распространенных симптомов приближающегося инсульта, который нередко сопровождается онемением одной половины тела, нарушением речи или равновесия, асимметрией лица и другими сопутствующими проявлениями, сообщает «Доктор Питер».