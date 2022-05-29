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Врач Лапушкина заявила о негативном влиянии стресса на здоровье зубов и десен

Врач Лапушкина заявила о негативном влиянии стресса на здоровье зубов и десен
pixabay.com/PD

Стресс оказывает негативное влияние на слизистую рта, вызывая проблемы с зубами и деснами. Об этом заявила врач-стоматолог, консультант по здоровому питанию Юлия Лапушкина. Она рассказала, как стресс влияет на зубы.

Медицинский специалист утверждает, что кортизол, также известный как «гормон стресса», ухудшает здоровье десен, тканей надкостницы, а также самой костной ткани. Таким образом, частый стресс может привести к расшатыванию зубов или к их выпадению, передает издание «Доктор Питер». Кроме того, стресс ослабляет иммунную защиту организма, способствуя размножению условно-патогенной флоры в полости рта.

Наконец, стресс влияет на процессы выработки слюны, что приводит к возникновению сухости во рту. Также пациенты, испытывающие стресс, часто жалуются на появление неприятного запаха изо рта.

Лапушкина рекомендует сохранять спокойствие и не бояться стоматологов. Это связано с тем, что страх ослабляет действие анестетиков, что делает процедуру лечения зубов менее комфортной. Врач советует не откладывать лечение зубов, чтобы избежать ухудшения состояния.

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