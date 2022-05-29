Врач Лапушкина заявила о негативном влиянии стресса на здоровье зубов и десен

Медицинский специалист утверждает, что кортизол, также известный как «гормон стресса», ухудшает здоровье десен, тканей надкостницы, а также самой костной ткани. Таким образом, частый стресс может привести к расшатыванию зубов или к их выпадению, передает издание «Доктор Питер». Кроме того, стресс ослабляет иммунную защиту организма, способствуя размножению условно-патогенной флоры в полости рта.