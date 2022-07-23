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Врач Курочкина назвала эффективный в борьбе с бессонницей напиток

Врач Курочкина назвала эффективный в борьбе с бессонницей напиток
pxhere.com

Бороться с бессонницей поможет употребление кисломолочного напитка. Подробно об этом рассказала врач-сомнолог Ирина Курочкина.

Для улучшения качества сна необходимо выпивать на ночь полстакана кефира. Он содержит микроорганизмы, благодаря которым вырабатываются мелатонин и серотонин. Эти гормоны способствуют улучшению сна, отметила врач.

Кисломолочный напиток обладает и рядом других полезных свойств. Например, он уменьшает количество жира в печени, повышает иммунитет, снижает уровень кортизола и сахара, а также нормализует кровяное давление.

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RusNewsToday24
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