Врач Курочкина назвала эффективный в борьбе с бессонницей напиток

Бороться с бессонницей поможет употребление кисломолочного напитка. Подробно об этом рассказала врач-сомнолог Ирина Курочкина.
Для улучшения качества сна необходимо выпивать на ночь полстакана кефира. Он содержит микроорганизмы, благодаря которым вырабатываются мелатонин и серотонин. Эти гормоны способствуют улучшению сна, отметила врач.
Кисломолочный напиток обладает и рядом других полезных свойств. Например, он уменьшает количество жира в печени, повышает иммунитет, снижает уровень кортизола и сахара, а также нормализует кровяное давление.