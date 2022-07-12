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Врач Куприна назвала дождливую погоду причиной повышенной утомляемости

Врач Куприна назвала дождливую погоду причиной повышенной утомляемости
pxhere.com

Дождливая погода может оказывать негативное влияние на самочувствие людей. Такое мнение выразила врач-терапевт Светлана Куприна. По ее словам, в период затянувшихся дождей у людей наблюдается повышенная утомляемость.

Медицинский специалист утверждает, что причиной данного явления считается уменьшение концентрации кислорода в воздухе, а также снижение атмосферного давления. По ее словам, дождливая погода может быть опасной для пациентов, страдающих от заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

«У них может усилиться слабость и одышка. Также снижение атмосферного давления может способствовать повышению внутричерепного давления, что будет способствовать появлению головных болей», — объяснила она в беседе с изданием «Известия».

Наиболее чувствительны к подобным погодным явлениям пожилые граждане, а также лица с хроническими заболеваниями. У них могут наблюдаться перепады артериального давления, боли в суставах, а также нарушения сердечного ритма. В целях профилактики ухудшения состояния врач советует чаще проветривать помещения.

дождь здоровье опасность погода
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