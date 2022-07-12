Врач Куприна назвала дождливую погоду причиной повышенной утомляемости

Наиболее чувствительны к подобным погодным явлениям пожилые граждане, а также лица с хроническими заболеваниями. У них могут наблюдаться перепады артериального давления, боли в суставах, а также нарушения сердечного ритма. В целях профилактики ухудшения состояния врач советует чаще проветривать помещения.