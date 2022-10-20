Врач Кучеев назвал основную причину развития остеопороза у женщин

Остеопороз — опасное заболевание, отличающееся практически бессимптомным течением. В беседе с газетой «Петербургский дневник» врач -ортопед Иван Кучеева объяснил причины его развития, а также рассказал, как он влияет на организм.
Кучеев подчеркнул, что остеопороз относится к числу метаболических заболеваний. Он характеризуется снижением прочности костей, а также повышением риска переломов. По словам врача, к группе риска развития остеопороза относятся женщины в возрасте старше 50 лет.
«Мужчинам повезло больше: в их организме количество тестостерона больше, поэтому кости изначально толще и прочнее женских», — объяснил он.
По словам врача, основной причиной развития остеопороза у женщин является гормональная перестройка организма. Кроме того, данное заболевание часто возникает у людей с вредными привычками, избыточным весом или генетической предрасположенностью.
В целях профилактики развития остеопороза врач советует россиянам периодически проходить обследования. Женщинам он советует посещать специалистов после 60 лет, мужчинам — после 70 лет.