Врач Кожевникова рассказала о рисках самостоятельного лечения кашля

Врач Кожевникова рассказала о рисках самостоятельного лечения кашля Новости
На чтение 2 мин. Опубликовано Обновлено

Самостоятельное лечение кашля может привести к серьезным последствиям. Об этом заявила врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова.

Во-первых, многие при возникновении кашля полагают, что он является следствием простуды, поэтому без консультации со специалистом начинают принимать отхаркивающие препараты. Врач отметила, что кашель не всегда связана с инфекцией дыхательных путей, передает радио Sputnik.

«Он может быть признаком других патологий. Поэтому отхаркивающие препараты могут не подействовать или дать побочные эффекты. Прежде чем лечить кашель, надо устанавливать причину», — считает Кожевникова.

Во-вторых, если кашель вызван COVID-19 или ОРВИ, некоторые пациенты прибегают к антибактериальным препаратам без назначения врача. Однако, как подчеркнула эксперт, без медицинского образования невозможно подобрать антибиотик и рассчитать его оптимальную дозу.

«Антибактериальные препараты – далеко не самые безобидные. У каждого из них есть свои показания, противопоказания, правильные дозы и сроки лечения. Обычный человек такого не знает и покупает тот антибиотик, который у всех на слуху. Он может просто не подействовать на вас или дать побочные эффекты, вплоть до угнетения иммунитета», — рассказала Кожевникова.

Ранее заведующий отделением инфекционного корпуса Клинической больницы Святого Луки Юлий Карпов заявил о появлении «цитокинового шлейфа» у пациентов, переболевших COVID-19. Он характеризуется возникновением когнитивных расстройств.

 
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