Врач Ковальзон призвал не спать днем дольше 45 минут

Длительность дневного сна не должна превышать 45 минут, чтобы не сбить внутренний ритм и не навредить здоровью.
Сильно утомленному человеку такой сон будет полезен, однако все индивидуально. Об этом заявил сомнолог Владимир Ковальзон.
«Есть люди, которым дневной сон показан, он восстанавливает силы и умственные способности. Но это если они находятся на работе, а не в отпуске. Дневной сон желателен не более 45 минут. Если он более длителен, то может сбить ритм и ночью вы будете плохо спать», — объяснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Причем в качестве профилактики болезней дневной сон важной роли не играет, добавил Ковальзон. А вот длительный ночной сон способствует восстановлению иммунитета.