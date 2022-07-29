Новости0

Врач Ковальзон призвал не спать днем дольше 45 минут

Врач Ковальзон призвал не спать днем дольше 45 минут
Photo by bruce mars on Unsplash

Длительность дневного сна не должна превышать 45 минут, чтобы не сбить внутренний ритм и не навредить здоровью.

Сильно утомленному человеку такой сон будет полезен, однако все индивидуально. Об этом заявил сомнолог Владимир Ковальзон.

«Есть люди, которым дневной сон показан, он восстанавливает силы и умственные способности. Но это если они находятся на работе, а не в отпуске. Дневной сон желателен не более 45 минут. Если он более длителен, то может сбить ритм и ночью вы будете плохо спать», — объяснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Причем в качестве профилактики болезней дневной сон важной роли не играет, добавил Ковальзон. А вот длительный ночной сон способствует восстановлению иммунитета.

дневной сон здоровье миф
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.