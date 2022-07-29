Врач Ковальзон призвал не спать днем дольше 45 минут

«Есть люди, которым дневной сон показан, он восстанавливает силы и умственные способности. Но это если они находятся на работе, а не в отпуске. Дневной сон желателен не более 45 минут. Если он более длителен, то может сбить ритм и ночью вы будете плохо спать», — объяснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.