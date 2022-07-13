Врач Коваль посоветовала обращать внимание на линзы при покупке солнцезащитных очков

Солнцезащитные очки необходимо носить всем людям в любой сезон, так как они защищают глаза от ультрафиолетового излучения. Такое мнение выразила рефракционный хирург Наталья Коваль. Она рассказала, как выбрать очки.
Медицинский специалист утверждает, что при покупке солнцезащитных очков необходимо ориентироваться на специальную маркировку — UV. Обычно ее можно найти на заушнике. Врач подчеркнула, что очки без данной маркировки не способны защитить глаза от ультрафиолета.
«При выборе очков также стоит обращать внимание на степень затемнения линз. Для прогулки в солнечную погоду подойдут очки третьей и четвертой категории затемнения», — рассказала Коваль в беседе с изданием «Вести Подмосковья».
По мнению врача, средняя цена хороших солнцезащитных очков составляет примерно 3,4 тысячи рублей. Она посоветовала не экономить на очках, чтобы избежать возникновения проблем со зрением. Кроме того, такие очки быстрее ломаются, подытожила Коваль.