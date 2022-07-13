Врач Коваль посоветовала обращать внимание на линзы при покупке солнцезащитных очков

Медицинский специалист утверждает, что при покупке солнцезащитных очков необходимо ориентироваться на специальную маркировку — UV. Обычно ее можно найти на заушнике. Врач подчеркнула, что очки без данной маркировки не способны защитить глаза от ультрафиолета.