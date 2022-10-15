Врач Костюк назвал нарушения сна индикатором психического неблагополучия

Нарушение сна является чувствительным индикатором психического неблагополучия, сообщил главный психиатр Москвы Георгий Костюк.
Проблемы с засыпанием зачастую свидетельствуют о стрессе и тревожно-депрессивных расстройствах. Иногда человек быстро засыпает, но ночью часто пробуждается и не может уснуть, или открывает глаза за несколько часов до будильника, передает слова врача РИА Новости.
«Расстройство сна — это один из чувствительных индикаторов, который указывает на то, что есть неблагополучие», — отметил Костюк.
Специалист рекомендовал следовать формуле «засыпаю сегодня — просыпаюсь завтра». Чтобы нормализовать ночной отдых, важно больше двигаться, гулять на свежем воздухе, реже заглядывать в смартфон и пить меньше алкоголя, сообщает «Вечерняя Москва». Для улучшения качества сна следует отказаться от кофеина, пишет argumenti.ru.