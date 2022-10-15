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Врач Костюк назвал нарушения сна индикатором психического неблагополучия

Врач Костюк назвал нарушения сна индикатором психического неблагополучия
pxhere.com

Нарушение сна является чувствительным индикатором психического неблагополучия, сообщил главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

Проблемы с засыпанием зачастую свидетельствуют о стрессе и тревожно-депрессивных расстройствах. Иногда человек быстро засыпает, но ночью часто пробуждается и не может уснуть, или открывает глаза за несколько часов до будильника, передает слова врача РИА Новости.

«Расстройство сна — это один из чувствительных индикаторов, который указывает на то, что есть неблагополучие», — отметил Костюк.

Специалист рекомендовал следовать формуле «засыпаю сегодня — просыпаюсь завтра». Чтобы нормализовать ночной отдых, важно больше двигаться, гулять на свежем воздухе, реже заглядывать в смартфон и пить меньше алкоголя, сообщает «Вечерняя Москва». Для улучшения качества сна следует отказаться от кофеина, пишет argumenti.ru.

психиатр психическое благополучие сон
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RusNewsToday24
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