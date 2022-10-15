Врач Костюк назвал нарушения сна индикатором психического неблагополучия

Проблемы с засыпанием зачастую свидетельствуют о стрессе и тревожно-депрессивных расстройствах. Иногда человек быстро засыпает, но ночью часто пробуждается и не может уснуть, или открывает глаза за несколько часов до будильника, передает слова врача РИА Новости.