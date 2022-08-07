Врач Королева рекомендовала диабетикам ограничить употребление арбузов и дынь

Людям с некоторыми заболеваниями лучше ограничить употребление дынь и арбузов, сообщила диетолог, эндокринолог Полина Королева.
Сладкие плоды опасны при сахарном диабете. Людям с этим недугом можно съесть только один ломтик арбуза или дыни в первой половине дня, после чего не помешает прогуляться, поплавать или прокатиться на велосипеде, отметила диетолог в беседе с «Газетой.ru».
Поедание дынь и арбузов также необходимо ограничить пациентам с сердечной недостаточностью и нарушениями работы почек. При таких состояниях организм не справляется с выведением жидкости, резюмировала врач.