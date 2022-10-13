Врач Кинкулькина назвала три частые ошибки в борьбе с тревожностью и стрессом

Многие люди в попытке справиться с тревожностью и стрессом нередко допускают ошибки. Доктор медицинских наук Марина Кинкулькина рассказала, почему не все советы одинаково полезны.
Врач в первую очередь предостерегла от борьбы со стрессом с помощью алкоголя. Такой метод обеспечит лишь временное облегчение, но в перспективе грозит скоротечным формированием зависимости, сообщает «Профиль».
Кроме того, не стоит следовать рекомендациям знакомых касательно успокоительных препаратов. Если кому-то эти лекарства помогли, то назначать их самостоятельно себе категорически не стоит.
«Стандартные схемы подходят далеко не всем и могут усугубить состояние. Если вы испытываете дискомфорт, продолжительную тревогу или беспокойство, запишитесь на прием к психотерапевту или психиатру», — заявила Кинкулькина.
Наряду с этим нельзя резко менять привычки. Например, если человек вел малоактивный образ жизни и решил заняться спортом, то необходимо нагрузку вводить постепенно, чтобы избежать возникновения новых стрессовых ситуаций для организма.