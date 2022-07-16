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Врач Каприн предупредил о высоком риске рецидива рака поджелудочной железы

Врач Каприн предупредил о высоком риске рецидива рака поджелудочной железы
pxhere.com

Некоторые онкологические заболевания могут вернуться даже после полного исцеления. Об этом заявил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн.

Медицинский специалист утверждает, что вероятность рецидива зависит от множества факторов, в том числе от локализации опухоли и стадии заболевания, на которой было начато лечение. Чаще всего наблюдается рецидив рака поджелудочной железы, яичников и мочевого пузыря. Врач настоятельно рекомендует пациентам, излечившимся от рака, проходить регулярные профилактические осмотры.

«Это главное и основное правило, которое должен соблюдать каждый пациент неукоснительно. Даже если вас ничего не беспокоит», — заявил Каприн в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам онколога, если лечение начато на первой или второй стадии заболевания, пациенту следует проходить осмотры раз в полгода. При лечении на более поздних стадиях такие осмотры нужно проходить раз в три месяца.

здоровье онкология рак рецидив
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