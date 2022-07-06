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Врач Калошина назвала разговоры за столом простым способом похудеть

Врач Калошина назвала разговоры за столом простым способом похудеть
pxhere.com

Приятная дружеская беседа во время еды поможет без труда похудеть. Таким мнением поделилась врач-эндокринолог Мария Калошина.

По ее мнению, польза от долгих разговоров за ужином или обедом заключается в том, что человек отвлекается от еды на собеседника и съедает меньше. Кроме того, за время беседы организм успевает понять, что он получил достаточно белков, жиров и углеводов и в целом наелся.

«Питаясь медленно, вы съедите намного меньше еды. Дело в том, что мозгу требуется около двадцати минут, чтобы убедиться, что организм насытился. Если же мы едим быстро, мозг не успевает понять, что мы уже сыты, и прием пищи затягивается», — пояснила Мария Калошина Общественной Службе Новостей.

Кроме того, наслаждение пищей поможет правильно и более качественно ее переварить. Все дело в количестве движений челюстями, которые помогают измельчить продукты и пропитать их слюной перед тем, как они попадут в пищевод.

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