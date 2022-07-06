Врач Калошина назвала разговоры за столом простым способом похудеть

Приятная дружеская беседа во время еды поможет без труда похудеть. Таким мнением поделилась врач-эндокринолог Мария Калошина.
По ее мнению, польза от долгих разговоров за ужином или обедом заключается в том, что человек отвлекается от еды на собеседника и съедает меньше. Кроме того, за время беседы организм успевает понять, что он получил достаточно белков, жиров и углеводов и в целом наелся.
«Питаясь медленно, вы съедите намного меньше еды. Дело в том, что мозгу требуется около двадцати минут, чтобы убедиться, что организм насытился. Если же мы едим быстро, мозг не успевает понять, что мы уже сыты, и прием пищи затягивается», — пояснила Мария Калошина Общественной Службе Новостей.
Кроме того, наслаждение пищей поможет правильно и более качественно ее переварить. Все дело в количестве движений челюстями, которые помогают измельчить продукты и пропитать их слюной перед тем, как они попадут в пищевод.