Врач Калошина назвала разговоры за столом простым способом похудеть

По ее мнению, польза от долгих разговоров за ужином или обедом заключается в том, что человек отвлекается от еды на собеседника и съедает меньше. Кроме того, за время беседы организм успевает понять, что он получил достаточно белков, жиров и углеводов и в целом наелся.