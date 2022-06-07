Врач Калинчев предупредил об опасности продуктов с высоким содержанием простых углеводов

Медицинский специалист утверждает, что частое употребление таких продуктов способствует формированию отложений жира. Кроме того, продукты с большим количеством простых углеводов в составе могут спровоцировать развитие сахарного диабета. По словам Калинчева, к числу опасных продуктов относятся сладкие газированные напитки, изделия из пшеничной муки высшего сорта, сухофрукты и некоторые ягоды. Врач также рекомендует исключить из рациона жирную пищу.