Врач Калинчев предупредил об опасности продуктов с высоким содержанием простых углеводов

Употребление продуктов, содержащих в себе большое количество простых углеводов, может негативно отразиться на состоянии здоровья. Такое мнение выразил врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.
Медицинский специалист утверждает, что частое употребление таких продуктов способствует формированию отложений жира. Кроме того, продукты с большим количеством простых углеводов в составе могут спровоцировать развитие сахарного диабета. По словам Калинчева, к числу опасных продуктов относятся сладкие газированные напитки, изделия из пшеничной муки высшего сорта, сухофрукты и некоторые ягоды. Врач также рекомендует исключить из рациона жирную пищу.
«Из классической вредности уместно здесь упомянуть картофель фри, чипсы, жирную свинину. Неполезно и все жаренное в большом количестве жира, когда пища пропитывается им», — приводит его слова информационное агентство URA.Ru.
В свою очередь нутрициолог Евгений Арзамасцев советует отказаться от частого употребления кофе пациентам в возрасте старше 60 лет. Кофе выводит из организма полезные микроэлементы, передает «Вечерняя Москва».