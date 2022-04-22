Врач Каган заявил о негативном влиянии некоторых болезней на процесс старения

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Генетические особенности и образ жизни человека влияют на
процесс старения. Что еще нужно знать о преклонном возрасте, рассказал заслуженный
врач России Михаил Каган.
Исследования свидетельствуют, что ВИЧ ускоряет процесс
старения. К тому же этому способствует и коронавирус, отметил Михаил Каган.
Хронический стресс также является катализатором запуска этого процесса, подчеркнул
собеседник «Газеты.Ru».
«В начале пандемии было ясно, что пожилые люди особенно подвержены неконтролируемым воспалительным реакциям, называемым цитокиновым штормом, а также тяжелым симптомам и смерти в результате COVID-19», — добавил врач.
Что касается стресса, многие люди также страдают им из-за
коронавируса, хотя сами могли не болеть. Дело в том, что мужчины и женщины
много переживают за своих близких. Из-за этого может ухудшиться и их самочувствие, резюмировал Каган.