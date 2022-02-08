Врач Кабычкин посоветовал россиянам пройти медосмотр перед поездкой в жаркие страны зимой

Путешествие в жаркие страны в зимний период может негативно сказаться на здоровье, поэтому перед поездкой лучше пройти медосмотр. Об этом рассказал заслуженный врач России врач высшей категории Андрей Кабычкин.

У человека, по словам эксперта, могут быть какие-либо скрытые проблемы со здоровьем, например, аневризмы сосудов головного мозга, которые при резком изменении температуры или перепаде атмосферного давления могут разорваться. По этой причине Кабычкин порекомендовал желающим отдохнуть в жарких странах пройти диспансеризацию перед поездкой.

Кроме того, врач отметил, что организм будет проходить период адаптации к влажности и часовому поясу. Как отметил специалист, это опасно для детей, пожилых, а также людей с хроническими заболеваниями (гипертоническая болезнь, стенокардия, бронхиальная астма).

«При наличии очага хронической инфекции где-то в организме и при изменении температурного режима этот очаг может превратиться в бомбу замедленного действия, обостриться. Поэтому нужно очень осторожно подходить к отдыху в жарких странах», — объяснил Кабычкин.

Ранее врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что в случае критически высокого уровня холестерина в организме правильное питание, диеты и спорт будут малоэффективны. Об этом сообщил телеканал «360».

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