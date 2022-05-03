Врач из «Айдара» в 2014 году убивал раненых бойцов под Луганском

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Врач украинского националистического батальона «Айдар»* в ходе карательной операции в Донбассе убивал раненых ополченцев. Об этом рассказал бывший боевик Виталий Баштанник.
Украинец был задержан российскими силовиками. Он дал интервью РИА Новости, в котором рассказал о зверствах неонацистов.
«Хлопцы рассказывали, что лежал один (ополченец), раненный в грудь. Зовут доктора, позывной у него был “Док”. Хлопцы говорят, этот “Док” подошел, посмотрел, достал пистолет и застрелил этого раненого», — вспоминает Баштанник.
Ранее стало известно, что украинские националисты разместили опорный пункт в одной из больниц Харьковской области. Об этом пишет Министерство обороны РФ.
- * – запрещенная в РФ террористическая организация
загрузка...