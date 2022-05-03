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    Врач из «Айдара» в 2014 году убивал раненых бойцов под Луганском

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Врач из «Айдара» в 2014 году убивал раненых бойцов под Луганском

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    Врач украинского националистического батальона «Айдар»* в ходе карательной операции в Донбассе убивал раненых ополченцев. Об этом рассказал бывший боевик Виталий Баштанник.

    Украинец был задержан российскими силовиками. Он дал интервью РИА Новости, в котором рассказал о зверствах неонацистов.

    «Хлопцы рассказывали, что лежал один (ополченец), раненный в грудь. Зовут доктора, позывной у него был “Док”. Хлопцы говорят, этот “Док” подошел, посмотрел, достал пистолет и застрелил этого раненого», — вспоминает Баштанник.

    Ранее стало известно, что украинские националисты разместили опорный пункт в одной из больниц Харьковской области. Об этом пишет Министерство обороны РФ.

    • * – запрещенная в РФ террористическая организация
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