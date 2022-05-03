Врач из «Айдара» в 2014 году убивал раненых бойцов под Луганском

«Хлопцы рассказывали, что лежал один (ополченец), раненный в грудь. Зовут доктора, позывной у него был “Док”. Хлопцы говорят, этот “Док” подошел, посмотрел, достал пистолет и застрелил этого раненого», — вспоминает Баштанник.