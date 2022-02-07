Врач Халле назвал повышенный уровень сахара в крови причиной повреждения сосудов

Врач Халле назвал повышенный уровень сахара в крови причиной повреждения сосудов Новости
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Повышенный уровень сахара в крови приводит к разрушению сосудов. Об этом рассказал директор Центра профилактики и спортивной медицины Мюнхенского технического университета Мартин Халле.

При высоком уровне сахара в крови повреждаются внутренние стенки сосудов так же, как при воздействии никотина, подчеркнул эксперт. Кроме того, по его словам, умеренное потребление этого вещества не вредит здоровью.

Халле также заявил, что холестерин является разрушителем сосудов, так как откладывается под их клетками, со временем затвердевая в артериях. Он также отметил высокое кровяное давление, из-за которого сосуды вовсе могут лопнуть. Врач порекомендовал заниматься спортом, контролировать вес тела и придерживаться здорового питания.

Ранее врач и телеведущий Сергей Малоземов на своем TikTok-канале рассказал, что употребление риса оказывает положительное влияние на здоровье, способствуя борьбе с раковыми клетками.

 
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