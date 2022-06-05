Врач Грек посоветовала есть лук, чеснок и перец чили для защиты от комариных укусов

Некоторые продукты могут стать природными репеллентами для защиты от укусов комаров, рассказала врач-гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог Елена Грек.
«Незаметным» средством против кровососущих является употребление лука и чеснока. Содержащееся в этих овощах вещество аллицин блокирует естественный запах тела человека. Таким же эффектом обладает тиамин — им богаты фасоль и помидоры, пишет «Газета.ru» со ссылкой на слова врача. Кроме того, можно съесть немного перца чили.
Еще одним популярным средством от комаров считается яблочный уксус, но его нельзя употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и печени. Даже при отсутствии проблем со здоровьем уксус нужно разводить водой.