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Врач Грек посоветовала есть лук, чеснок и перец чили для защиты от комариных укусов

Врач Грек посоветовала есть лук, чеснок и перец чили для защиты от комариных укусов
pxhere.com

Некоторые продукты могут стать природными репеллентами для защиты от укусов комаров, рассказала врач-гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог Елена Грек.

«Незаметным» средством против кровососущих является употребление лука и чеснока. Содержащееся в этих овощах вещество аллицин блокирует естественный запах тела человека. Таким же эффектом обладает тиамин — им богаты фасоль и помидоры, пишет «Газета.ru» со ссылкой на слова врача. Кроме того, можно съесть немного перца чили. 

Еще одним популярным средством от комаров считается яблочный уксус, но его нельзя употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и печени. Даже при отсутствии проблем со здоровьем уксус нужно разводить водой.  

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