Врач Гончаров: пациентам с «Омикроном» нужно пить антибиотики при изменении цвета мокроты

Врач Гончаров: пациентам с «Омикроном» нужно пить антибиотики при изменении цвета мокроты Новости
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Заболевание COVID-19, вызванное омикрон-штаммом коронавируса, может затянуться из-за добавления к нему бактериальной инфекции. Когда необходимо начать принимать антибиотики, рассказал врач-терапевт и кардиолог Игорь Гончаров.

Он объяснил, что выздоравливание при «Омикроне» может длиться от пяти дней до месяца. Во время этого пациенты испытывают такие симптомы, как боль в голове и суставах, слабость и различные проблемы с сердцем. Однако если болезнь длится дольше месяца, сохраняется долгий кашель или изменился цвет мокроты, это может говорить о наличии бактериальной инфекции, передает Общественная Служба Новостей.

«Стоит обратить внимание на цвет мокроты. Если она стала желтой или зеленой, необходимо подключение антибиотиков. Это первый признак того, что к вирусной инфекции присоединяется бактериальная. Здесь нужна консультация врача и назначение антибактериальных препаратов, то есть антибиотиков», — добавил Гончаров.

При этом существуют определенные симптомы, которые могут говорить о заражении «Омикроном», когда отсутствуют какие-либо другие признаки. Как отметили создатели программы ZOE Tracker, к ним относятся высыпания на коже, передает Monavista.ru.

 
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