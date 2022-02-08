Врач-геронтолог Мамаев связал развитие деменции у пожилых с недостатком витамина B12

Большинство случаев развития деменции у пожилых граждан связано с недостатком витамина B12 в организме. Такое мнение высказал врач-геронтолог Валерий Мамаев.

Как отметил специалист, пенсионеры нередко испытывают дефицит данного витамина. По словам Мамаева, указанный компонент крайне сложно усваивается организмом. Он объяснил, что пожилым труднее вырабатывать специальные белки, которые помогают усвоению витамина B12, передает «Вечерняя Москва».

«Депрессия возникает из-за большого недостатка витамина B12 в организме человека. А эта проблема у пожилых людей встречается сплошь и рядом. B12 — сложный витамин и его не так просто усвоить», — добавил врач.

Мамаев подчеркнул, что при появлении первых признаков депрессии пенсионерам нужно незамедлительно обращаться к врачу-геронтологу. Он объяснил, что специалист может прописать пожилому человеку прием необходимых добавок.

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