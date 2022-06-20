Врач Гергесова сообщила, как дефицит гормонов может отразиться на женском организме

Гипертиреоз, наоборот, является заболеванием, для которого характерна повышенная выработка гормонов. Поэтому симптомы будут противоположные — жар, потливость, повышенное давление, раздражительность, потеря веса и тремор в конечностях.

«В их число входят апатия, слабость, сонливость, отечность, набор веса при прежнем питании и физической активности, снижение артериального давления, сухость кожи, ломкость волос, брадикардия — замедление частоты сердечных сокращений, нарушения менструального цикла у женщин», — сообщила специалист.

Самыми распространенными заболеваниями щитовидки являются гипотиреоз и гипертиреоз. В первом случае расстройство вызвано нехваткой гормонов, что приводит к появлению большого количества различных симптомом, передает Общественная Служба Новостей .