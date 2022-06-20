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Врач Гергесова сообщила, как дефицит гормонов может отразиться на женском организме

Врач Гергесова сообщила, как дефицит гормонов может отразиться на женском организме
pxhere.com

Ранние симптомы заболеваний щитовидный железы похожи на другие расстройства. Кандидат медицинских наук, медицинский консультант Екатерина Гергесова перечислила характерные признаки недуга.

Самыми распространенными заболеваниями щитовидки являются гипотиреоз и гипертиреоз. В первом случае расстройство вызвано нехваткой гормонов, что приводит к появлению большого количества различных симптомом, передает Общественная Служба Новостей.

«В их число входят апатия, слабость, сонливость, отечность, набор веса при прежнем питании и физической активности, снижение артериального давления, сухость кожи, ломкость волос, брадикардия — замедление частоты сердечных сокращений, нарушения менструального цикла у женщин», — сообщила специалист.

Гипертиреоз, наоборот, является заболеванием, для которого характерна повышенная выработка гормонов. Поэтому симптомы будут противоположные — жар, потливость, повышенное давление, раздражительность, потеря веса и тремор в конечностях.

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