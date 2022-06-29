Врач Гапонов назвал нарушение дыхания тревожным признаком солнечного удара

Правила оказания первой помощи при тепловом и солнечном ударах перечислил врач-анестезиолог, реаниматолог Алексей Гапонов.
Специалист посоветовал отвести пострадавшего в тень, а также поместить холодный компресс на его шею, подмышки и паховую область. Если тепловой или солнечный удар настиг человека в помещении, то рекомендуется покрыть пациента влажной тканью и обеспечить приток свежего воздуха.
«В идеале после нескольких минут пострадавшему станет лучше. Беспокоиться стоит, если есть нарушение сознания, дыхания, если у пострадавшего появляются другие симптомы», — приводит слова Гапонова NEWS.ru.
Признаками недуга врач назвал головокружение, головную боль, слабость, рвотные позывы. Порой пострадавшие теряют создание. На этом фоне реаниматолог посоветовал обратиться за помощью к специалистам.