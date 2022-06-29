Врач Гапонов назвал нарушение дыхания тревожным признаком солнечного удара

Специалист посоветовал отвести пострадавшего в тень, а также поместить холодный компресс на его шею, подмышки и паховую область. Если тепловой или солнечный удар настиг человека в помещении, то рекомендуется покрыть пациента влажной тканью и обеспечить приток свежего воздуха.