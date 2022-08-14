Врач Габуев назвал чрезмерное потребление сахара причиной катаракты и слепоты

Употребление сахара в больших количествах повышает риск возникновения катаракты, глаукомы и слепоты. Об этом заявил терапевт, врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев.
По словам специалиста, для пожилых людей сахар представляет опасность, так как может спровоцировать развитие катаракты и глаукомы. Кроме того, он способствует появлению возрастной макулярной дегенерации, которая чревата не только снижением зрения, но и его потерей.
«Из-за недостатка питания структур глаза у пациентов с сахарным диабетом нередко происходит снижение остроты зрения, вплоть до слепоты. Развивается диабетическая ретинопатия — поражение крупных и мелких кровеносных сосудов сетчатки», — объяснил Габуев в интервью URA.RU.
Наряду с этим у людей с таким диагнозом может возникать диабетическая ретинопатия, когда под ударом оказываются крупные и мелкие кровеносные сосуды. Также из-за этого увеличивается проницаемость сосудистой стенки, что грозит отеками и кровоизлияними.