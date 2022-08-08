Врач Ермакова предупредила, что бритье кошки не спасет человека с аллергией от нежелательной реакции

Человек не сможет избавить от аллергии на животное, если побреет его, предупредила аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Злата Ермакова.
Нежелательная реакция организма происходит не только на шерсть, но и на слюну, эпидермис и выделения. Именно поэтому бритье кошки или собаки не решит проблему, передает РИАМО.
«Решать вопрос о том, что бы завести дома какое-то животное при наличии в анамнезе аллергических реакций на животных, можно только после консультации аллерголога и аллергообследования», – пояснила иммунолог.
Лечение аллергии проводится с помощью аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Ее можно проводить только после сдачи крови на специфические антитела IgE.