Врач Дроздова посоветовала отказаться от алкоголя и табака, чтобы не заболеть раком

Врач Дроздова посоветовала отказаться от алкоголя и табака, чтобы не заболеть раком Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова назвала советы, соблюдение которых снижает риск развития онкологических заболеваний. В частности, медик посоветовала отказаться от алкоголя и табака.

Здоровый образ жизни, включающий, к примеру, отказ от алкоголя и табака и правильное питание, может снизить риск развития рака почти на 70%, заявила Дроздова.

«Речь идет о физической активности, хорошем питании и отсутствии вредных привычек, которые вносят самый большой вклад не только в развитие онкологических заболеваний, но и сердечно-сосудистых патологий, болезней органов дыхания», — пояснила медик.

Врач Минздрава Дроздова напомнила, что отказ от табака может не только сэкономить средства, но и представляет собой инвестицию в будущее человека. Не менее важно правильно питаться, предпочитая колбасе и сосискам овощи и фрукты.

Онкологические заболевания могут провоцироваться и некоторыми инфекциями — например, вирусом Эпштейна-Барра и папилломавирусом человека. Поэтому важно проверяться на них у врача, сообщил хирург Коржиков, передает телеканал «360».

 
загрузка...
 
алкоголь зож курение онкология
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru