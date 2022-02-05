Врач Дроздова посоветовала отказаться от алкоголя и табака, чтобы не заболеть раком

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова назвала советы, соблюдение которых снижает риск развития онкологических заболеваний. В частности, медик посоветовала отказаться от алкоголя и табака.

Здоровый образ жизни, включающий, к примеру, отказ от алкоголя и табака и правильное питание, может снизить риск развития рака почти на 70%, заявила Дроздова.

«Речь идет о физической активности, хорошем питании и отсутствии вредных привычек, которые вносят самый большой вклад не только в развитие онкологических заболеваний, но и сердечно-сосудистых патологий, болезней органов дыхания», — пояснила медик.

Врач Минздрава Дроздова напомнила, что отказ от табака может не только сэкономить средства, но и представляет собой инвестицию в будущее человека. Не менее важно правильно питаться, предпочитая колбасе и сосискам овощи и фрукты.

Онкологические заболевания могут провоцироваться и некоторыми инфекциями — например, вирусом Эпштейна-Барра и папилломавирусом человека. Поэтому важно проверяться на них у врача, сообщил хирург Коржиков, передает телеканал «360».

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