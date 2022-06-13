Врач-диетолог Строгая заявила о пользе каркаде для мозга, сердца и сосудов

Многие турецкие врачи утром выпивают стакан каркаде. Стоит ли следовать их примеру, рассказала врач-диетолог Ирина Строгая.
Чай каркаде богат на витамины групп А, С, РР, В2, В5, В6, В9 и В12. В этом напитке содержатся калий, кальций, железо, магний, марганец и фосфор. Такой набор микроэлементов положительно сказывается на работе всего организма, отметила Ирина Строгая.
Систематическое употребление чая каркаде позволит избавиться от солей тяжелых металлов и очистить кишечник. К тому же этот напиток положительно сказывается на работе мозга, активизируя умственную деятельность и улучшая процессы памяти.
Во многих странах каркаде считается настоящим лекарством. Его также можно пить в сочетании с гранатовым соком для профилактики гипертонии. Несмотря на пользу напитка, желательно перед его употреблением проконсультироваться с врачом, посоветовала Строгая.