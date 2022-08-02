Врач-диетолог Соломатина рассказала, какие продукты питания помогают противостоять стрессу

«Не потому что они в этом случае лучше работают, а потому что мы лучше это чувствуем. Допустим бета-каротин из моркови или из любых других окрашенных в ярко оранжевый или желтый цвет продуктов помогает сохранить световую чувствительность глаз. Потому что, когда мы ее теряем, тогда мы это явно замечаем: не можем переключиться со света на темную часть или наоборот», — отметила врач-диетолог.