Врач-диетолог Соломатина рассказала, какие продукты питания помогают противостоять стрессу

Бытует мнение, что зрение можно улучшить с помощью определенных продуктов, например, таких как морковь или черника, а также добавив в рацион рыбу и орехи. Могут ли в действительности продукты питания повлиять на состояние здоровья и какие продукты стоит включить в рацион, в беседе с «Народными Новостями» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам врача-диетолога, продукты оказывают непосредственное влияние на наш организм. Потому что, как бы банально это не звучало, человек состоит из того, что ест. Поэтому, считает Соломатина, что мы в себя заложили, предусмотренное природой для того, чтобы мы поддерживали свою жизнедеятельность, так мы и будем функционировать.
«С выработкой энергии все немного попроще, а вот именно из чего мы будем простраивать свои органы и ткани, не просто строительный материал, а те компоненты, которые помогают усвоиться этому материалу правильно. Потому что, если их не будет, то не будет правильного построения», — рассказала специалист.
Как раз эти компоненты мы и находим в продуктах питания, отметила Соломатина. При этом сказать, что это лечебный материал нельзя, считает врач-диетолог. Потому что да, продукты могут помогать организму восстанавливать те или иные повреждения, но они в большей степени являются профилактикой.
«Разные стрессы, которые испытывает человек на протяжении жизни, например, экологические и психологические, разрушают организм, и мы тратим много заложенных ресурсов. Все это приводит к раннему старению и потере устойчивости. Вот поэтому для профилактики стресса, все полезные продукты, которые человек вводит в свой рацион, помогают противостоять негативному окружению», — отметила специалист.
Однако, как подчеркнула Соломатина, не один продукт не работает узконаправленно. Так или иначе они работают на весь организм. Антиоксиданты и антицианиды, которые находятся в чернике, голубике, ежевике, все продукты, которые окрашены в темный цвет, больше работают на зрение.
«Не потому что они в этом случае лучше работают, а потому что мы лучше это чувствуем. Допустим бета-каротин из моркови или из любых других окрашенных в ярко оранжевый или желтый цвет продуктов помогает сохранить световую чувствительность глаз. Потому что, когда мы ее теряем, тогда мы это явно замечаем: не можем переключиться со света на темную часть или наоборот», — отметила врач-диетолог.
При этом Соломатина подчеркнула, что такие продукты также хорошо воздействуют на нашу слизистую. То есть способствуют обновлению кожи, слизистой и не дают, естественно, тем же вирусам прикрепиться к слизистой. Однако такие процессы человек не может заметить.
«Слизистые присутствуют и в наших эндотелиях, в наших сосудах, которые питают сердечную мышцу, мозг, любые ткани. Просто мы этого не чувствуем, но эти вещества работают и способствуют обновлению, значит, будут предохранять нас и от сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала специалист.
Тот же ликопин, по словам врача-диетолога, который содержится в красных продуктах, например, в помидорах его очень много, в арбузе, хорошо работает при проблемах с предстательной железой у мужчин. Однако этот пигмент укрепляет также дыхательную систему, способствует предотвращению онкологии и так далее.
«Продукты, содержащие кверцетин, те же яблоки, лук, предохраняют от поражения легких после ковида. При этом омега 3 жирные кислоты, которые содержатся в дикой рыбе холодных морей (селедка, сардины и так далее), льняном масле, это вещество — антагонист плохого холестерина, препятствует атеросклерозу, понижает воспалительный стресс, всевозможные артриты», — рассказала Соломатина.
Соломатина отметила, что такой продукт, как орехи, содержит и белок, и полезный жир, и клетчатку, в общем целый кладезь полезных веществ, необходимых для хорошего функционирования человеческого организма, а также в целом для крепкого иммунитета.
«Клетчатка, например, убирает токсины и внешние, которые мы вдыхаем, и внутренние, которые у нас образуются в процессе метаболизма. Но главное — она питает нашу микрофлору. Без нормального микробиома не может вообще быть хорошего иммунитета в принципе», — подытожила врач-диетолог.
На самом деле продуктов, которые помогают человеку поддерживать здоровье, много, считает Соломатина. При этом они должны постоянно присутствовать в нашем рационе.