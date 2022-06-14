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Врач-диетолог Лангауэр рассказала об опасности кваса для людей с гипертонией

Врач-диетолог Лангауэр рассказала об опасности кваса для людей с гипертонией
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Квас можно употреблять далеко не всем, утверждает врач-нурициолог Иоланта Лангауэр. Например, он не показан людям, страдающим гипертонией.

По гастрономической градации квас можно частично отнести к кисломолочным продуктам, поскольку он также производится путем ферментизации, сообщила эксперт в беседе с «Радио 1». При этом основа кваса — хлеб, что делает его кислее кисломолочных продуктов. И это может отрицательно повлиять на людей с проблемами ЖКТ, с реакцией на глютен и пшеницу. Еще квас способен повышать артериальное давление, поэтому склонным к гипертонии в жаркую погоду лучше пить чистую воду.

гипертония квас кисломолочные продукты ферментизация
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RusNewsToday24
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