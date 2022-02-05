Врач-диетолог Кононенко предупредила о вреде банановых чипсов для здоровья

Врач-диетолог Кононенко предупредила о вреде банановых чипсов для здоровья Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Некоторые продукты, которые маркетологи преподносят как полезные, на самом деле могут оказаться крайне вредными для здоровья. Одним из них являются банановые чипсы, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко.

Она объяснила, что данный продукт содержит в своем составе сразу несколько видов сахара. Помимо этого, добавила Кононенко, из-за обжарки в панировке банановые чипсы становятся источником целого букета вредных веществ. Об этом диетолог рассказала в беседе с Пятым каналом.

«За счет этого образуются такие вредные вещества, которые называются конечные продукты гликирования, откладываясь в разных частях нашего организма, в разных органах, они способствуют ухудшению их функций», — сообщила Кононенко.

Диетолог порекомендовала убрать данный продукт из рациона. По ее словам, специфическая теплообработка насыщает чипсы трансжирами, которые нарушают углеводный обмен в организме и могут привести к развитию хронического воспаления.

Чипсы считаются вкусным и быстрым перекусом. Однако, чтобы сохранить здоровье, лучше совсем отказаться от подобных продуктов. Диетолог Людмила Денисенко объяснила, как побороть тягу к вредной пище, передает телеканал «360».

 
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