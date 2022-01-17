Врач-диетолог Чехонина перечислила опасные закуски для алкоголя

Врач-диетолог Чехонина перечислила опасные закуски для алкоголя Новости
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Соленая пища является плохой закуской для алкоголя, так как она может заставить человека выпить больше положенного, заявила диетолог и кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

Речь идет о маринованных огурцах, которые часто употребляются во время застолий. В состав этого продукта входят уксусная кислота, консерванты и подсластители, являющиеся раздражителями для стенок желудка. Из-за этого на утро человек может столкнуться с болевыми ощущениями.

«Сладкие напитки — это сахар, который нарушает углеводный обмен, а учитывая, что в крепком алкоголе есть свой сахар, то мы наносим сокрушительный удар по печени и поджелудочной железе», — пояснила она в эфире программы «Доктор 24».

Лучше заменить огурцы на помидоры. Они содержат минеральные соли, которые способствуют выведению лишней жидкости. В качестве закуски для спиртных напитков они не представляют опасности, заключила врач.

 
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