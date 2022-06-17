Врач Дианова перечислила категории людей, которым не следует есть красное мясо

Людям с некоторыми хроническими заболеваниями следует отказаться от употребления красного мяса, заявила врач-диетолог Нурия Дианова.
Данный продукт животного происхождения категорически запрещен пациентам с хроническими заболеваниями почек и печени. Диагноз подагра тоже не сочетается с употреблением красного мяса, передает NEWS.ru.
«Отдельно хочу отметить, что если у человека есть аллергия, то красное мясо часто выступает в качестве возбудителя, особенно в сочетании с красным вином и именно поэтому подагру в свое время называли болезнью королей», — заявила Нурия Дианова.
Диетолог рекомендовала людям с противопоказаниями к красному мясу обратить внимание на средиземноморскую диету. Данное питание успело зарекомендовать себя с положительной стороны и при таком рациона практически полностью отсутствует животный белок.