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Врач-дерматолог перечислила хирургические вмешательства на лице сбежавшей в Израиль Пугачевой

Врач-дерматолог перечислила хирургические вмешательства на лице сбежавшей в Израиль Пугачевой
Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

Врач дерматолог-косметолог Ирина Нельга заявила, что покинувшая Россию супруга Максима Галкина Алла Пугачева не раз прибегала к услугам хирургов ради поддержания своей внешности.

«Был проведен хирургический SMAS-лифтинг, то есть хирургическая подтяжка лица. Также заметна аугментация в области подбородка: увеличение и добавление объема», — рассказала Нельга журналистам «Комсомольской правды».

Косметолог не исключила, что Примадонна подверглась контурной пластике филлерами гиалуроновой кислоты, это можно заметить по сильно выделяющимся углам нижней челюсти.

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RusNewsToday24
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