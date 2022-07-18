Врач-дерматолог перечислила хирургические вмешательства на лице сбежавшей в Израиль Пугачевой

Косметолог не исключила, что Примадонна подверглась контурной пластике филлерами гиалуроновой кислоты, это можно заметить по сильно выделяющимся углам нижней челюсти.

«Был проведен хирургический SMAS-лифтинг, то есть хирургическая подтяжка лица. Также заметна аугментация в области подбородка: увеличение и добавление объема», — рассказала Нельга журналистам «Комсомольской правды».

Врач дерматолог-косметолог Ирина Нельга заявила, что покинувшая Россию супруга Максима Галкина Алла Пугачева не раз прибегала к услугам хирургов ради поддержания своей внешности.