Врач Циммерман рекомендовала для похудения есть орехи кешью и фасоль

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Существует ряд продуктов, которые помогают создать идеальное тело. Специалист по кардиометаболическим заболеваниям Гретхен Циммерман перечислила продукты, способствующие похудение и набору мышечной массы.
Специалист рекомендовала на первый прием пищи омлет, тост из авокадо или яйца-пашот. Продукты благотворно влияют на мышцы и весь организм в целом. Яйца содержат много белка, витамины А, Е, Д и К, холин, железо, цинк, марганец, медь, кальций, фосфор и селен.
Добиться стройного тела помогут кешью и фасоль. Орехи богаты магнием, который контролирует потребление жиров и углеводов. В фасоли много белка и клетчатки, что помогает уменьшить количество жира на талии.
Доктор Циммерман рекомендовала уделить внимание ягодам. Они малокалорийны и обладают свойствами антиоксиданта, а содержащаяся в них глюкоза не влияет на повышение сахара в крови.