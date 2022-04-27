Врач Циммерман рекомендовала для похудения есть орехи кешью и фасоль

Специалист рекомендовала на первый прием пищи омлет, тост из авокадо или яйца-пашот. Продукты благотворно влияют на мышцы и весь организм в целом. Яйца содержат много белка, витамины А, Е, Д и К, холин, железо, цинк, марганец, медь, кальций, фосфор и селен.