Врач Чудаков предупредил об опасности прямого контакта с голубями

«Когда стая взлетает и машет крыльями, то с нее летит большое количество всяких чешуек, кусочков перьев, которые могут как раз содержать эти бактерии и вирусы. Надо отойти в сторонку, потому что опасные частички могут попасть и в дыхательные пути тоже. Как раз орнитоз передается именно таким путем», — передает слова врача РИА Новости.