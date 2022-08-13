Врач Чудаков предупредил об опасности прямого контакта с голубями

Голуби могут быть переносчиками опасных заболеваний, поэтому их нельзя трогать или кормить с рук, предупредил руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.
Птицы способны передать человеку блох, клещей и инфекции, которые изначально не связаны с животными. Они могут заразить орнитозом, который провоцирует неврологические нарушения и неврозы.
«Когда стая взлетает и машет крыльями, то с нее летит большое количество всяких чешуек, кусочков перьев, которые могут как раз содержать эти бактерии и вирусы. Надо отойти в сторонку, потому что опасные частички могут попасть и в дыхательные пути тоже. Как раз орнитоз передается именно таким путем», — передает слова врача РИА Новости.
Определенных мер после контакта с голубями не требуется. Необходимо соблюдать стандартные правила личной гигиены и тщательно мыть руки с мылом. Врач рекомендовал обработать балкон дезинфицирующим средством, если птицы залетали на него с улицы.