Врач Бручиков рассказал родителям, что положить в детскую аптечку для путешествий

Многие семьи летом отправляются в путешествия. Заведующий отделением скорой медицинской помощи Детской городской больницы №1 Константин Бручиков рассказал, что стоит положить в аптечку для поездки.
По словам специалиста, в первую очередь во время путешествия могут понадобиться препараты от укачивания. Большинство из них относятся к гомеопатическим, поэтому рецепта врача не потребуется, передает телеканал «Санкт-Петербург».
Также в детской аптечке должны присутствовать как универсальные лекарства, так и необходимые конкретно ребенку препараты. Кроме того, рекомендуется взять с собой в дальнюю дорогу жаропонижающие средства и антигистаминные препараты, которые могут пригодиться в случае проявления аллергии. Не лишним будет добавить в набор капли в нос, пластыри, бинты и перекись водорода.