Врач Бручиков рассказал родителям, что положить в детскую аптечку для путешествий

Также в детской аптечке должны присутствовать как универсальные лекарства, так и необходимые конкретно ребенку препараты. Кроме того, рекомендуется взять с собой в дальнюю дорогу жаропонижающие средства и антигистаминные препараты, которые могут пригодиться в случае проявления аллергии. Не лишним будет добавить в набор капли в нос, пластыри, бинты и перекись водорода.