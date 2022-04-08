Врач Брюн назвал сбитень и медовуху опасными напитками для диабетиков

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Медовуха и сбитень являются особо опасными
алкогольными напитками для людей с сахарным диабетом. Об этом рассказал главный внештатный
психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы
Евгений Брюн.
Врач подчеркнул, что эти два напитка имеют массу рецептов. Состав
может сильно отличаться, но в нем все равно будут присутствовать вредные ингредиенты.
«Однако неизменными компонентами этих напитков остаются мед, этиловый спирт
и сахар. Поэтому их употребление, помимо вреда, обусловленного токсическим
действием алкоголя, сопряжено с риском для здоровья лиц, страдающих сахарным
диабетом и аллергией на мед», — рассказал Брюн.
Ранее сосудистый хирург Винсент Нури
рассказал о трех наиболее распространенных признаках тромбоза. Его слова
передает «Царьград».