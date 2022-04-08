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    Врач Брюн назвал сбитень и медовуху опасными напитками для диабетиков

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com

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    pixabay.com

    Медовуха и сбитень являются особо опасными
    алкогольными напитками для людей с сахарным диабетом. Об этом рассказал главный внештатный
    психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы
    Евгений Брюн.

    Врач подчеркнул, что эти два напитка имеют массу рецептов. Состав
    может сильно отличаться, но в нем все равно будут присутствовать вредные ингредиенты.

    «Однако неизменными компонентами этих напитков остаются мед, этиловый спирт
    и сахар. Поэтому их употребление, помимо вреда, обусловленного токсическим
    действием алкоголя, сопряжено с риском для здоровья лиц, страдающих сахарным
    диабетом и аллергией на мед», — рассказал Брюн.

    Ранее сосудистый хирург Винсент Нури
    рассказал о трех наиболее распространенных признаках тромбоза. Его слова
    передает «Царьград».

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