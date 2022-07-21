Врач Божок рассказала о порядке действий в случае укуса черноморской медузы

«Первым делом необходимо смыть яд с кожного покрова. Самое простое, это мыло, так как оно является щелочной средой и совершенно замечательно справляется с удалением яда с места травмы. В то же время стоит обязательно, хотя бы несколько дней, пропить антиаллергические препараты», — объяснила эксперт в беседе с NEWS.ru.