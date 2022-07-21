Врач Божок рассказала о порядке действий в случае укуса черноморской медузы

Черноморские медузы могут быть опасны для человека, поэтому стоит знать о способах лечения ожогов при их укусе.
В первую очередь нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на больной участок кожи. Из-за этого могут появиться пигментные пятна, заявила врач-дерматокосметолог Ольга Божок.
«Первым делом необходимо смыть яд с кожного покрова. Самое простое, это мыло, так как оно является щелочной средой и совершенно замечательно справляется с удалением яда с места травмы. В то же время стоит обязательно, хотя бы несколько дней, пропить антиаллергические препараты», — объяснила эксперт в беседе с NEWS.ru.
Также будет не лишним смазать место ожога увлажняющим кремом. А вот от применения народных средств лучше отказаться, резюмировала медик.