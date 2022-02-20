Врач Бордин сообщил о влиянии COVID-19 на течение желудочных заболеваний

Коронавирус влияет на течение желудочных заболеваний, сообщил главный гастроэнтеролог департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Бордин.

COVID-19 может помешать выздоровлению пациентов, которые столкнулись с недугами, связанными с ЖКТ. По словам специалиста, это связано с повышенным тромбообразованием.

«В период лечения вводятся препараты, которые улучшают кровоток, это важно, потому что повышенное тромбообразование при коронавирусной инфекции является одним из факторов, который может существенно ухудшить течение и прогноз этого заболевания (желудочного)», — заявил Бордин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Медик отметил, что до 40% людей с обнаруженным онкозаболеванием желудка погибают в течение года. Однако правильная профилактика позволит предотвратить развитие болезни.

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